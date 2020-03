O eleito, os milhões e os "vouchers"

Os três jornais desportivos optam, esta segunda-feira, por três perspetivas diferentes da atualidade. O "Record" mexe com o jogo de hoje, entre Benfica e Moreirense:"Samaris é o gajo". Bruno Lage anunciou que, esta noite, "vai ser ele e mais dez". Grego imprescindível para hoje.

O FC Porto joga nos Açores, com o Santa Clara, mas "A Bola" faz as contas da SAD: "Dragão obrigado a fazer 100 milhões de euros". SAD do Porto enfrenta grande desafio face ao prejuízo de 52 milhões de euros. Em entrevista ao "Record", João Koehler, apontado como potencial candidato à presidência do clube, fala em "descalabro". José Fernando Rio assume candidatura nas eleições de abril.

"O Jogo" faz manchete com o Sporting de Braga: "De volta ao ativo". Os minhotos venceram o Marítimo (1-2) e consolidam o terceiro lugar.

Os três desportivos chamam à primeira página a notícia avançada pela TVI: Polícia Judiciária tem indícios de prática de corrupção, por parte do Benfica, no caso dos "vouchers". De acordo com a TVI, eram pagas refeições de 600 euros.

O "Record" anuncia que Daniel Bragança, médio emprestado pelo Sporting ao Estoril, será integrado no plantel verde e branco na próxima época. "O Jogo" avança que o clube estuda a contratação de um diretor geral.