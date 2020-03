Leixões promete "recorrer a todos os meios" para inverter sentença

A SAD do Leixões vai "recorrer a todos os meios judiciais" para inverter a decisão do Tribunal Central Criminal de Lisboa de a afastar do futebol profissional durante dois anos, no âmbito do processo "Jogo Duplo".

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o presidente da SAD, Paulo Lopo, garantiu que os leixonenses "não ficarão de braços cruzados e irão recorrer a todos os meios judiciais que são permitidos" para contrariar a sentença, com a crença de que "em nada deste processo existe qualquer relação entre a SAD e o cometimento de qualquer crime".

"É uma situação mediática, é um caso mediático, o futebol por si gera muito mediatismo e naturalmente que fica bem tentar mostrar que existe justiça no futebol. Mas está a tentar-se mostrar que existe justiça através de uma injustiça, porque não é justo que o Leixões seja condenado, porque não cometeu nenhum crime. Mesmo que alguém o tivesse feito, que não acredito, nunca representaria a sociedade", sublinhou o presidente do Conselho de Administração da SAD.

Paulo Lopo revelou que a SAD do Leixões ainda não sabe do que foi acusada: "Até hoje, não nos foi disponibilizada a sentença e os seus fundamentos, pelo que não sabemos ainda de que é que fomos acusados. Ao longo deste processo, nunca existiu nenhuma imputação de qualquer ato ilícito à SAD. Existiu a algumas pessoas que trabalhavam na SAD, mas nunca à SAD diretamente, o que implica, na nossa lógica a nulidade de acusação e de pronúncia, porque ninguém pode ser condenado por um crime por que não lhe tenham sido imputados factos reais."

O que complica o processo





O advogado da SAD, Jorge Gomes, explicou que, embora a organização tenha sido ouvida no processo quando foi constituída arguida, "não existe qualquer imputação de factos quer na acusação, quer na pronúncia à própria SAD". Logo, "a SAD não se consegue defender, porque não sabe do que se há de defender".



"A própria sociedade desportiva não comete atos, os atos são cometidos através de outras pessoas. A questão é que existe a imputação de factos a outros arguidos, no entanto, à SAD do Leixões, existe apenas a imputação de um crime e não se sabe se esse crime é de A, de B ou de C. Daí que não se consiga fazer a defesa", esclareceu.



Apesar da confiança num desfecho positivo e da garantia de que o plantel "está tranquilo", porque a SAD tem sido "cumpridora e os ordenados estão em dia", Paulo Lopo admitiu que o planeamento da próxima temporada pode ser afetado por esta condenação.

"Vamos repensar a nossa estratégia ao futuro? É possível que sim, em função disto, mas acreditamos que vamos ultrapassar esta situação. O nosso objetivo principal, a partir de agora, passa a ser pagar tudo o que devermos, no sentido estarmos precavidos se alguma coisa correr mal. Para estarmos descansados e não pôr em risco o futuro do Leixões."

O Leixões foi condenado a dois anos de proibição da I e II Ligas de futebol e multado em 60.000 euros. Em causa, um crime de corrupção ativa. O processo "Jogo Duplo" diz respeito a viciação de resultados no futebol profissional português, durante a época 2015/16. O recurso submetido pelo Leixões terá efeitos suspensivos.