João Henriques lamenta infelicidade das duas bolas nos ferros

João Henriques lamenta as duas bolas dos ferros do Santa Clara, frente ao FC Porto. O técnico dos açorianos gostou da exibição e acredita que o resultado poderia ter sido outro.

"Faltou a eficácia. O FC Porto teve dois remates enquadrados e fez dois golos. Santa Clara rematou mais, mas o FC Porto é uma equipa forte, que sabia para o que vinha. Dividimos bem o jogo, parabéns aos jogadores. Mostramos que o Santa Clara cresce de dia para dia. ogámos com a felicidade e infelicidade do jogo. Não fomos felizes nas duas bolas nos postes. Com um pouco mais de sorte, o resultado poderia ter sido outro. Faltaram juntar os pontos à prestação. O grupo merecia, o grupo teve feito boas exibições e mostrado o seu valor. Santa Clara tem qualidade individual e coletiva, precisamos de mais pontos para solidificar este crescimento", disse, à Sport TV.

A realizar mais uma época totalmente tranquila, João Henriques aponta para superar a posição e os pontos da última temporada.

"Temos um compromisso desde o início. Queremos superar o 10º lugar e os 42 pontos. Na próxima semana temos deslocação muito difícil a Barcelos. Vamos jogo a jogo para superar essas duas marcas e consolidar o Santa Clara na I Liga", explica.