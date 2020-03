MotoGP da Tailândia adiado devido ao coronavírus

O Grande Prémio de motociclismo da Tailândia, marcado para 22 de março, foi adiado devido ao novo coronavírus, um dia depois da corrida de abertura do Mundial de MotoGP, no Qatar, ter sido cancelada. O GP da Tailândia seria a segunda prova do campeonato.

"Precisamos primeiro de nos concentrar na pandemia. Devemos adiar a corrida hoje até novo aviso", disse o vice-primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, também responsável pela pasta da Saúde.

Várias equipas que disputam o campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, em que participa o português Miguel Oliveira, são italianas, como a Ducati e a Aprilia, bem como muitos pilotos, como Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Francesco Bagnaia, Valetino Rossi e Franco Morbidelli.

No domingo, a organização do campeonato tinha já anunciado o cancelamento da corrida de abertura do Mundial de MotoGP, prevista para o Qatar, devido à epidemia de Covid-19.