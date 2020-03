Leipzig pede desculpa por impedir entrada no estádio a japoneses

O RB Leipzig pediu desculpa por ter impedido a entrada de adeptos japoneses por receios em torno do surto de coronavírus.

Em comunicado publicado na rede social Twitter, o clube alemão explica que a segurança do estádio tinha instruções para controlar espetadores provenientes de zonas de risco para o jogo de domingo com o Bayer Leverkusen (1-1), após recomendações do Instituto Robert Koch.

“Lamentavelmente, no caso dos nossos adeptos japoneses, sucedeu um erro de interpretação”, pode ler-se na nota, em que o emblema pediu desculpa aos afetados e revelou estar a contactar todos os envolvidos para os convidar a assistirem ao próximo jogo em casa.