Budapeste recebe final da Liga Europa em 2022

A UEFA anunciou, esta segunda-feira, que a Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, vai receber a final da Liga Europa da temporada 2021/2022.

Depois da uma reunião do comité executivo da UEFA, que reuniu em Amesterdão, ficou ainda decidido o placo da Supertaça Europeia para 2022 e 2023. O Estádio Olímpico de Helsínquia, na Finlândia, recebe a partida em 2022, e a Kazán Arena, no Cazaquistão, receberá a final no ano seguinte.

O estádio da Juventus, em Turim, recebe a final da Liga dos Campeões feminina em 2022, e o estádio do PSV, em Eindhoven, receberá a final no ano seguinte.