Tragédias humanitárias na Síria e na Grécia

Na Síria acontece, agora, aquilo que provavelmente será a maior tragédia humanitária desde o fim da II guerra mundial. Desde dezembro terão fugido perto de um milhão de sírios, cerca de metade dos quais crianças, dos bombardeamentos e tiroteios em Idlib, no nordeste da Síria.



O principal responsável por esta situação desumana é o presidente sírio Bashar al Assad, que, numa guerra civil que leva quase uma década, não hesitou em bombardear hospitais e escolas, alegadamente edifícios ocupados pelos seus inimigos internos. E também reincidiu em matar milhares de compatriotas seus com armas químicas. O maior erro de Obama foi ter ameaçado Assad com graves sanções caso ele utilizasse armas químicas – e depois nada ter feito quando o presidente sírio as usou.

A guerra civil síria parecia perdida para o regime brutal de Assad, até que Putin lhe veio dar a mão. Os bombardeamentos da aviação russa têm sido decisivos. O autocrata de Moscovo não se preocupa com direitos humanos e envolver-se no morticínio sírio permite à Rússia ter mais bases no Mediterrâneo e passar a intervir nos sarilhos do Médio Oriente, ocupando o vazio deixado pela retirada dos americanos.

O que Putin talvez não esperasse é ter hoje pela frente um outro autocrata com o qual ele mantinha boas relações: Erdogan, presidente da Turquia. Erdogan até tinha comprado à Rússia um sistema antimíssil e partilhava com Putin o afastamento da democracia liberal e do Ocidente. Mas prevaleceu a vontade do presidente turco de exterminar o maior número possível de curdos. Já Trump retirara militares americanos da proximidade da fronteira sírio-russa, mas Erdogan não acha suficiente ter perseguido os curdos que viviam nessa zona.

Agora, para pressionar os europeus e a NATO a envolverem-se na crise humanitária que ele ajudou a agravar, Erdogan abriu as portas à saída de migrantes para a Europa, via Grécia. Os gregos, que já têm no seu território uns 40 mil refugiados a viverem em condições deploráveis, tentam impedir essa entrada. Do que resulta que talvez mais de 13 milhares de refugiados, não apenas sírios, estão ao abandono junto à fronteira grega, sem um teto em pleno e rigoroso inverno.

A Turquia é um país membro da NATO. A qual reuniu a pedido de Erdogan e apoiou a Turquia – em palavras, não em quaisquer ações. Não faltará muito tempo até que Erdogan abandone mesmo a Aliança Atlântica, para se voltar totalmente para o mundo muçulmano. O que, a par com a falta de empenho de Trump na NATO, colocará sérios problemas à Aliança. Recorde-se que as segundas forças armadas mais poderosas da NATO, a seguir às americanas, são turcas.