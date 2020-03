OCDE alerta. Coronavírus vai limitar crescimento do PIB mundial

"Na assunção que os picos de epidemia na China no primeiro trimestre de 2020 e os surtos noutros países se provem moderados e contidos, o crescimento mundial poderia ser decrescido em cerca de 0,5 pontos percentuais [p.p.] este ano relativamente ao esperado nas previsões económicas de novembro de 2019", pode ler-se no relatório das previsões económicas intercalares.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu nesta segunda-feira em baixa de 0,5 pontos percentuais as estimativas para o crescimento mundial este ano, devido ao surto do novo coronavírus.

O crescimento económico do Reino Unido foi também revisto em baixa de 0,2 p.p. para 0,8%, o dos Estados Unidos em 0,1 p.p. para 1,9%, o do Japão em 0,4 p.p. para 0,2% e o da Coreia do Sul, um dos países mais afetados pela doença Covid-19, em 0,3 p.p. para 2,0%.

Relativamente à China, a OCDE prevê reviu em baixa de 0,8 p.p. o crescimento económico de 2020, estimando agora 4,9% de aumento do PIB.

Apesar da revisão em baixa de 0,5 p.p. do crescimento económico mundial em 2020 devido ao surto do novo coronavírus, a OCDE adverte que um surto "mais duradouro e intensivo, alargado às regiões Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte enfraqueceria as perspetivas consideravelmente".

"Neste caso, o crescimento mundial poderia descer para 1,5% em 2020, metade do número projetado antes do surto do vírus", assinala a organização sediada em Paris.

Relembrando que a província chinesa de Hubei, origem do novo coronavírus, contribui para 4,5% da produção local, a OCDE destaca que "os declínios na produção na China foram sentidos rapidamente pelas empresas por todo o mundo, dado o papel chave da China nas cadeias de produção mundiais como produtora de bens intermediários, particularmente computadores, eletrónica, fármacos e equipamento de transporte".