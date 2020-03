TVI diz que PJ tem indícios de corrupção desportiva contra o Benfica

A Polícia Judiciária (PJ) tem indícios de corrupção desportiva contra o Benfica no âmbito do caso dos “vouchers”. A informação foi avançada pela TVI este domingo.

De acordo com a estação de televisão, a PJ descobriu que as refeições oferecidas nos “kits Eusébio” chegaram a um valor na ordem dos 600 euros (para o grupo), bem longe dos 35 euros por pessoa indicados pelos encarnados (o que daria um total de 245 euros).

A UEFA, a Liga e a Federação arquivaram a queixa apresentada pelo Sporting. As três instituições deram ao razão ao Benfica por considerarem que o “kit Eusébio” estava dentro dos limites definidos.

A TVI acrescenta que a investigação fez um levantamento da faturação do restaurante “Museu da Cerveja” e que a investigação da PJ descobriu vários casos acima dos 200 e 300 euros por grupo, limite definido pela UEFA.

O processo estará junto ao caso dos emails, que continua sob investigação no Ministério Público.

O Benfica já reagiu através de comunicado, citado abaixo:

"A respeito de uma peça divulgada na TVI ('Benfica e Arbitragem'), promovendo o jornal de domingo às 20h00, o SL Benfica torna público que não foi notificado de nenhuma 'conclusão do Ministério Público' relativamente a qualquer inquérito judicial que esteja em curso.



Aliás, não deixa de ser curioso e significativo o timing desta peça. Aquele inquérito está, como é sabido, sujeito a segredo de justiça, pelo que o SL Benfica reservará qualquer atuação para o momento e local próprios.



Mais aproveita o SL Benfica para relembrar que no designado caso dos "vouchers", a que parece aludir a TVI, todas as decisões processuais de instâncias nacionais e internacionais até agora conhecidas concluíram pelo arquivamento do processo."