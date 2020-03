Tiago Machado: "'Vouchers' sem implicações desportivas para o Benfica"

A Polícia Judiciária acredita em indícios de corrupção, no caso dos "vouchers". O processo foi arquivado nas instâncias desportivas mas a conclusão da investigação da PJ aponta para indícios fortes de corrupção, avançou na noite passada a TVI. O Benfica já informou que não foi notificado da alegada conclusão do Ministério Público relativamente a qualquer processo judicial que esteja em curso.

O Benfica também já recordou num comunicado emitido que deixou de entregar os vouchers após a época de 2016-2017 e que todas as decisões processuais de instâncias nacionais e internacionais concluíram pelo arquivamento por considerarem os "vouchers", apenas práticas de cortesia.

Tiago Machado, especialista em Direito Desportivo, antevê que não haverá qualquer implicação desportiva para o Benfica. “As instâncias já foram todas esgotadas, ao nível desportivo. Quer a nível nacional, quer internacional todas as instâncias, da esfera da FPF, UEFA e FIFA concluíram pelo arquivamento deste processo. Do ponto de vista desportivo, a haver caso, já estaria terminado. Os processos foram arquivados e não se pode ressuscitar algo que já está findo”, refere o especialista a Bola Branca.

Em causa de acordo com a investigação da TVI estão ofertas de refeições luxosas a árbitros, com faturas elevadas em relação aos limites estabelecidos pela UEFA. Tiago Machado desvaloriza. “São falados valores mas a questão essencial é que este tipo de ofertas é algo que é comum. O Benfica não é o único clube em Portugal e no mundo que faz este tipo de ofertas aos árbitros. É uma questão de cortesia. A cortesia não é alvo de ilícito criminal, é uma questão de educação e respeito. Pensar-se em criminalizar condutas que estão no limiar da educação, cortesia e apreço, parece-me exagerado”, conclui o especialista em Direito Desportivo.