Samaris e mais 18 nos convocados do Benfica

A convocatória do Benfica é composta por Samaris e mais 18 jogadores. Desde ontem que se sabe que o grego vai ser titular frente ao Moreirense. O anúncio foi feito por Bruno Lage, na conferência de imprensa de antevisão da partida da 23.ª jornada.

A única alteração na lista, em comparação com o último jogo, com o Shakhtar Donetsk, é a saída de Seferovic. O avançado suíço tem uma lesão muscular na perna esquerda e junta-se a André Almeida, Jardel e Gabriel no lote de indisponíveis, devido a problemas físicos.

O Benfica defende a liderança do campeonato, no jogo de hoje com o Moreirense. O encontro está marcado para as 20h45, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Vlachodimos e Svilar;

Defesas: Ferro, Rúben Dias, Tomás Tavares, Grimaldo e Nuno Tavares;

Médios: Julian Weigl, David Tavares, Samaris, Florentino, Pizzi, Taarabt e Chiquinho;

Avançados: Rafa, Cervi, Dyego Sousa, Vinícius e Jota.