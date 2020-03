Pragal Colaço: "Espanto da investigação será a viciação dos emails e não o caso dos 'vouchers'"

António Pragal Colaço considera que se está a "tapar a verdade dos factos" ao relançar para a opinião pública o caso dos "vouchers" relacionado com o Benfica e divulgado numa reportagem difundida pela TVI.

O comentador da Benfica TV diz, em Bola Branca, que esta é uma situação que já "foi apensada há muito tempo" ao mega processo relacionado com o Benfica. O advogado acrescenta até que "se as pessoas forem ao Google" vão encontrar a mesma informação divulgada e já "disponível há três anos".

Recusando alinhar com aqueles que querem "tapar a verdade dos factos", Pragal Colaço quer perceber "qual será o espanto da investigação" ao alinhar "os emails viciados, falsificados e truncados".

A divulgação dos emails, "por parte dos órgãos ligados ao FC Porto e que deu acusação de Francisco Jota Marques e do diretor do Porto Canal", são no entender do causídico, as notas mais recentes do mega processo.

Pragal Colaço volta a desvalorizar o caso dos "vouchers", que há época não tinham configuração de crime, mas que "paulatinamente foram apensados" por razões de estratégia da investigação.