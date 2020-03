Lage e a luta pelo título. "Não adianta olhar para trás nem para a frente"

Bruno Lage assume que que, com a liderança perdida para o FC Porto, após o empate (1-1) frente ao Moreirense, o Benfica não mais tem a fazer que vencer os 11 jogos que faltam para o final do campeonato e ver se o rival escorrega e, no final, esses 33 pontos chegam para ser campeão.

"Estamos agora nós a um ponto do primeiro classificado e temos urgentemente de voltar às vitórias. Faltam 11 jogos, não adianta olhar para trás nem para a frente. Temos de resolver os erros urgentemente", assumiu o treinador do Benfica, esta segunda-feira, na "flash" da BTV.

Briuno Lage lamentou o desperdício de "várias ocasiões de golo, incluindo um penálti", além do acumular de erros na defesa:

"Voltámos a cometer um erro defensivo, que nos tem prejudicado imenso. O Moreirense fechou-se, nós tivemos muita posse de bola e oportunidades. Tivemos de mexer e começámos a perder equilíbrio. Demos oportunidade para o Moreirense fazer um contra-ataque e marcar um golo. É um resultado pesado, temos de trabalhar para voltar a vencer."

O técnico do Benfica foi muito assobiado pelos adeptos em duas alturas: quando deixou o relvado logo após o apito final, antes da equipa, e durante o jogo, quando substituiu Adel Taarabt por Dyego Sousa.

Bruno Lage explicou a lógica por trás da substituição do marroquinho, que tantas críticas lhe granjeou. ""Quando fazemos alterações, a reação do público pode ser positiva ou negativa, é a nossa vida. Sentia o Adel cansado a agarrar-se à bola e a tentar resolver individualmente. O Pizzi por dentro podia dar maior decisão por dentro. São decisões."