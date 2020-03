Paróquia do Porto vai ter língua gestual nas Missas

A ideia partiu do pároco da igreja que ficou sensibilizado depois de ter sido convidado pela Escola Superior de Educação do Porto a orientar uma “formação para tradutores e intérpretes de Língua Gestual Portuguesa em contexto celebrativo ou religioso”.

O padre Amaro Gonçalo explica que “eles próprios tinham dificuldade em traduzir alguns conceitos litúrgicos que nós usamos com muita facilidade na celebração, como o Espírito Santo, a oblação, a eucaristia, o sacrifício, o memorial. São palavras do nosso vocabulário litúrgico, para as quais eles pediram ajuda, porque tinham dificuldade em perceber o sentido que estas palavras têm. (…) Eles dizem que “este campo religioso tem uma gramática que desconhecem”.

O sacerdote admite ainda que esta experiência “despertou em mim uma nova sensibilidade” e “percebi que havia um tipo de pessoas que se calhar estavam um pouco esquecidas da nossa solicitude pastoral”. Por isso, “eu próprio me retratei do descuido em relação a estas pessoas com deficiência auditiva”.

Por isso, entendeu ser altura de “dar um passo”. Assim, vai começar “um regime experimental com uma Missa por mês, no primeiro domingo de cada mês, para ver se temos audiência (…) Se se justificar que ela se torne dominical e não apenas mensal, iremos por aí”, sublinha.

Nesta fase, a tradução para Língua Gestual Portuguesa será apenas exclusivamente para as Missas. Quanto às catequeses, o padre Amaro Gonçalo afirma que “essa é uma área que nós temos que pensar. Neste momento, tenho só um caso na catequese, mas também receio que porventura comecem a aparecer mais ou não apareçam para a catequese por acharem que não têm resposta para eles. A minha ideia é, então, com este pequeno grupo que aparecer nas Missas, criar essa sensibilização. Se calhar, a partir disto, vão começar a desafiar-nos”.

Reconhece que “começar a pensar em alargar esta experiência, pode ser um pequeno fermento que dê um impulso para uma comunidade mais inclusiva”.

Há outros exemplos semelhantes. A Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima, já proporciona isto desde 2013. Também a Igreja Nossa Senhora da Porta do Céu, em Telheiras, tem tradução para LGP nas Missas. Outro caso é a Paróquia de Santa Cruz da Lagoa, em Angra do Heroísmo, nos Açores, que tem um Serviço Pastoral de Apoio a Pessoas Surdas, com interpretes em LGP que participam na catequese, Missas e, atualmente, disponibiliza também o Evangelho online. Na Arquidiocese de Braga, a Basílica dos Congregados lançou uma aplicação com “pequenas orações e conteúdos doutrinais” em Língua Gestual Portuguesa e já tinha um intérprete para pessoas surdas na catequese de adultos e nas Missas.

Na televisão, o programa "Ecclesia" apresenta desde 2018 o Evangelho que vai ser proclamado nas celebrações de cada domingo em Língua Gestual Portuguesa e o programa ‘A Fé dos Homens’ conta igualmente com interpretação em LGP desde há três anos.

Refira-se que a Língua Gestual Portuguesa está incluída na Constituição da República desde 1997 como uma das línguas oficiais portuguesas.