Sérgio Conceição. “Gosto da pressão”

O treinador do FC Porto diz que, “a 12 finais” do fim do campeonato, gosta da pressão.

"Estou pressionado a ser bom pai, filho e irmão, a ter os melhores comportamentos possíveis, a dar o meu melhor sempre que entro aqui. Quem não se sente pressionado instala-se na sua zona de conforto o que não é muito benéfico. Gosto de pressão. São finais para nós e vamos encarar as 12 e depois uma 13.ª, que é a final da Taça de Portugal", afirmou.

FC Porto e Benfica estão separados por um ponto e esta jornada os dragões defrontam o Santa Clara.

Sérgio Conceição considera que vai ser “um jogo difícil contra uma equipa que tem mais dois pontos que no ano passado, muito bem organizada, que não sofre muitos golos, tem quatro vitórias nos últimos cinco jogos e está num bom momento”.

Questionado sobre o estado do relvado nos Açores, o técnico dos dragões reafirma que, com bom ou mau relvado “não pode haver desculpa. O nosso objetivo são os três pontos”.

Conceição não quis alargar-se sobre o afastamento das quatro equipas portuguesas da Liga Europa, mas sempre disse que “não é desculpa a quantidade de jogos para a saída da Liga Europa”.

"São questões em que podemos refletir, ir mais longe do que a eliminação de 4 equipas. É fácil falar dos treinadores mas o problema é mais do que isso. Os treinadores têm a sua parte nesta jornada desastrosa, temos a nossa responsabilidade, mas temos de olhar para um problema bem maior", acrescentou.



Por falar em saídas, Saravia foi emprestado e o treinador explicou que “era importante para todos que tivesse mais minutos”.

O Santa Clara – FC Porto está marcado para segunda-feira às 19h30.