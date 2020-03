José Fernando Rio é candidato à presidência do FC Porto

José Fernando Rio anunciou na RTP3 a sua candidatura à presidência do FC Porto. “É pelo FC Porto que me candidato, não contra ninguém”, garante.

O habitual comentador do Porto Canal diz que o clube “precisa de uma mudança na liderança, uma mudança que nos permita mudar esta página, modernizar o clube e levá-lo saudável para o futuro”.

A formalização da candidatura, incluindo equipa e projeto, vai ser feita durante a próxima semana, acrescenta o candidato.

“O FC Porto precisa de ser discutido, precisa de ideias novas e pessoas novas”, refere José Fernando Rio.

Segundo o candidato, “esta é uma candidatura por um F. C. Porto com contas saudáveis, por um F. C. Porto de futuro, que volte à luta pela hegemonia no futebol nacional e pelas conquistas internacionais".

"Amo o Porto e estou aqui a dar a cara", acrescentou.

As candidaturas têm de ser formalizadas até 18 de março. As eleições estão marcadas para 18 de abril.