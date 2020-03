DGS em contacto com Espanha por causa de Luís Sepúlveda

A diretora-geral da Saúde confirma à Renascença que já entrou em contacto com as autoridades de saúde espanholas para se perceber qual foi o percurso do escritor Luis Sepúlveda, que foi diagnosticado com a nova estirpe de coronavírus, Covid-19, dias depois de ter estado em Portugal.

O autor chileno esteve há apenas seis dias na Póvoa de Varzim, a participar no festival “Correntes d’Escritas” e já na altura aparentava estar constipado.

Perante estas notícias Graça Freitas explica que já foram ativados os protocolos previstos.

“Ainda durante a noite ativámos a autoridade de saúde da região norte, que por sua vez ativou as autoridades de saúde locais e estamos a fazer investigação epidemiológica já. Por outro lado contactámos através dos nossos canais próprios as autoridades de saúde de Espanha para esclarecermos o percurso deste senhor.”

“Esse é o protocolo. Quando tivermos mais informação publicaremos um comunicado, para estar disponível a todos”, avisou.

Questionada sobre medidas de precaução a tomar por quem esteve no festival literário, Graças Freitas diz que é cedo para tomar alguma decisão nesse sentido. “Neste momento só estamos a identificar o percurso, depois de percebermos o percurso, onde é que desenvolveu sintomas, onde estava e de onde veio, é que podemos tomar medidas mais eficazes.”

Portugal continua sem qualquer caso confirmado de infeção por Covid-19, mas a doença já fez cerca de 3.000 mortos em todo o mundo, com o principal foco na China e Itália a apresentar-se como o país mais afetado na Europa.