Covid-19. Português infetado no Japão teve alta hospitalar

Adriano Maranhão, o primeiro português infetado com o novo coronavírus recebeu este domingo alta hospitalar no Japão, depois de resultados negativos nas análises, segundo a sua mulher, Emmanuelle Maranhão.

"Após as duas análises às narinas e saliva, estávamos a aguardar que as duas dessem negativo, porque assim ficaria então comprovado que não é portador, nem está contagioso, nem sequer tem a doença dentro do sistema dele", afirmou em declarações à Lusa, a mulher de Adriano Maranhão, canalizador no Diamond Princess que já teve um exame positivo de infeção pelo novo coronavírus.

Emmanuelle explicou como é que o marido, hospitalizado no Japão com confirmação de infeção, teve um resultado positivo e hoje dois negativos: "Fez umas únicas análises, logo no início, com uma zaragatoa, que deu positivo ainda no navio. Depois foi transportado, ficou toda a semana em quarentena, monotorizado e a cumprir os procedimentos, mas sobre esse quadro clínico foram também feitas mais duas análises, com um período de 48 horas entre elas, razão porque só soubemos hoje".

A mulher de Adriano Maranhão adiantou que as análises com 48 horas de diferença tiveram em vista resultados "mais fiáveis" e "dar tempo para ver se dentro do corpo alguma coisa se manifestava".

Confiante nos resultados das últimas análises, Emmanuelle mostrou esperança num regresso do português: "Ao fim deste tempo todo, ele não tem nada neste momento e teve os dois exames negativos. Já tem na mão o certificado de alta médica, por estar saudável. Agora para regressar vai ser outro procedimento".

Emmanuelle explicou ainda que deverá ser a empresa para a qual o português trabalha a "tratar do regresso dele de forma mais oficial, levá-lo para um hotel".

"Tem de ter os papéis para desembarque e depois voltará num voo", afirmou, considerando ter recebido este domingo "a melhor notícia" que a acordou logo cedo de manhã.

"Depois deste esforço, agradeço a todos este desfecho feliz", concluiu.

Na passada terça-feira, Adriano Maranhão foi transferido para um hospital na cidade de Okazaki, na província de Aichi, recém-construído e cuja inauguração estava prevista para abril.

Um dia antes, na segunda-feira, a diretora-geral da Saúde disse que o português, canalizador no navio de cruzeiros atracado no porto japonês de Yokohama, seria enviado nessa madrugada para um hospital de referência local.

Adriano Maranhão, canalizador no Diamond Princess, não tinha inicialmente sintomas, mas o exame revelou-se positivo.

Além de Adriano Maranhão, há um outro cidadão português hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

O surto do Covid-19, que começou na China no final do ano, já matou pelo menos 2.933 pessoas e infetou mais de 85 mil, de acordo as autoridades de saúde de cerca de 58 países afetados.

Além de 2.838 mortos na China continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Hong Kong, Filipinas, França e Taiwan e desde sábado há também uma vítima nos Estados Unidos da América.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 70 casos suspeitos de infeção, três dos quais ainda estavam em estudo sábado.

Os restantes 67 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.

A DGS manteve na sexta-feira o risco da epidemia para a saúde pública em "moderado a elevado".