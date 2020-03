Portugal perde depois de ter estado a vencer por 3-0

A seleção de futebol de praia voltou a perder com o Brasil, agora por 4-3, depois de ter estado a vencer por 3-0.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Rúben Brilhante, Rui Coimbra e Léo Martins.

No entanto, os donos da casa reagiram e deram a volta ao marcador no último período, com tentos de Filipe (2), Catarino e Rodrigo.

A partida ficou marcada por chuva intensa na região de São Paulo.

Este foi o segundo jogo de preparação entre as duas equipas. Já no sábado, os canarinhos tinham vencido por 4-2.