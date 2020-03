Futebol de praia. Portugal perde com o Brasil

A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu por 4-2 com o Brasil, no primeiro de dois jogos de preparação entre os dois últimos campeões do mundo, em Santos.

Na arena desportiva da praia do Gonzaga, a formação comandada por Mário Narciso chegou ao final do segundo período a perder por 4-0, com tentos de Rodrigo, Jordan Oliveira, Filipe e Mauricinho.

No terceiro e último período, Portugal conseguiu atenuar os números do desaire, através dos irmãos Martins, Léo e Bê.

A seleção portuguesa, atual campeã do mundo de futebol de praia, volta a defrontar o Brasil, vencedor do Mundial de 2017, este domingo, a partir das 13h00 (hora portuguesa), em Santos.