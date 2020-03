João Afonso “está bem"

“O jogador fez exames e os mesmos não revelaram qualquer tipo de lesão, pelo que se encontra a recuperar tranquilamente do susto”, garante o clube no Facebook.

O brasileiro, de 25 anos, chocou de cabeça com Mateus, do Boavista, e caiu inanimado no relvado.

Depois de alguns minutos de tensão, João Afonso recuperou a consciência ainda no relvado e saiu de ambulância, com colar cervical.

O médio vai continuar mais algumas horas no hospital de Santo António, no Porto.