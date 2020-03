Seferovic falha Moreirense mas é “Samaris e mais 10"

O treinador do Benfica confirma que o avançado Seferovic não vai defrontar o Moreirense esta segunda-feira. Já Samaris vai ser titular.

"Seferovic está fora do jogo. Carlos Vinícius e Dyego Sousa estão em igualdade. O Vinícius estava em risco para muitas situações. É um jogador que demora muito tempo para recuperar dos jogos. Temos de ter algum cuidado com ele. Já o perdemos em alguns jogos, com um mês de exigência máxima, fomos sempre gerindo essa questão jogo a jogo. Dyego Sousa está a trabalhar bem e a adaptar-se bem”, disse.

Em conferência de imprensa, Bruno Lage falou de Weigl (“Tanto eu como o jogador queremos sempre mais”) e deixou longa explicação sobre o grego Samaris.

“Samaris é um gajo importante para a equipa. Quando é necessário entrar 1 um minuto do fim, Samaris entra em campo para morrer pela equipa”, referiu.

O técnico das águias deixou todo o historial da época do médio, lembrou as oportunidades que lhe deu no onze, as questões físicas que têm apoquentado internacional grego.

A fechar, deixou a garantia: Samaris vai ser titular amanhã, na Luz.

"Jogámos às 20 horas, no outro dia treinámos de manhã, uma hora treino de grande intensidade, ontem e hoje a mesma coisa. Ele está animado, feliz, acredito amanhã é Samaris e mais 10."