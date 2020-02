Pedipaper assinala 800 anos da partida de Santo António para Marrocos

O Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, organiza a partir deste sábado, às 15h, um pedipaper intitulado “O Mosteiro Medieval de Santo António”.

Cada família vai viajar pelos caminhos da história, para descobrir como era “o quotidiano dos monges num mosteiro medieval, onde também viveu o Santo António durante o noviciado e quando foi monge sagrante de Santo Agostinho. Portanto, é saber como era o dia-a-dia, como é que contavam o tempo, como é que se vestiam, quais os princípios da Ordem”, explica Joana Santos, coordenadora do Museu do Patriarcado de Lisboa.

Na prática, as famílias vão receber “um guião onde têm que pedir as pistas. Neste formulário vão sendo colocadas perguntas que eles vão ter de responder e encontrar as soluções, tendo em conta a observação dos espaços. Assim, este pedipaper vai levá-los a olhar de outra forma para os azulejos, para as pinturas, para as formas arquitetónicas”, sublinha esta responsável.

Também vão haver “algumas atividades pontuais, alguns pontos de controlo onde têm de passar obrigatoriamente, e que é, então, a parte lúdica, onde, tanto as crianças como os adultos, vão ter de interagir para desempenhar os desafios”.

Quem quiser participar, deverá enviar um email para museu@patriarcado-lisboa.pt, indicando os nomes dos vários elementos que compõem a família e dizerem em que dia é que pretendem vir ao peddy-paper. Existe um limite. O limite máximo de cada grupo é de 5 pessoas. Se forem 6, já terão de se dividir em dois grupos. E cada grupo tem de ter, pelo menos, um adulto e pelo menos um menor de 18 anos”.

Esta atividade custa entre 7 e 14 euros. Trata-se de um preço atrativo para cativar, porque “gostávamos mesmo que as famílias viessem, por isso é que fizemos um preço especial, fizemos este desconto. Porque em família também se aprende imenso e trocar experiências entre os mais novos e os mais velhos, acreditamos que seja vantajoso”.

O pedipaper começa hoje, 29 de fevereiro e prolonga-se até Dezembro, sempre no último sábado de cada mês.