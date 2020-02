​Coronavírus. Bloco defende SNS “público e forte”, Nuno Melo ataca-o (e é acusado de mentir)

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu este sábado que a preparação para um surto como o do Covid-19 “é uma prova” de que Portugal precisa de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) “público e forte”.



No encerramento do Encontro Nacional de Saúde do partido, em Lisboa, Catarina Martins disse ter ouvido “vezes de mais” quem defenda que “não interessa” se a gestão da saúde “é pública ou privada”. “No momento em que o país se prepara, como o resto do mundo, para uma epidemia, aqueles que andaram a atacar sempre os hospitais públicos e que até defenderam que deviam ser privatizados, esses mesmo não vão exigir nada aos hospitais privados, vão exigir tudo aos hospitais públicos”, afirmou.

“Se alguém precisava de uma prova de que precisamos, sim, de um SNS público forte, ela aqui está, porque é de quem dependemos”, acrescentou.

A coordenadora do BE alertou que nem os seguros privados cobrirão despesas relacionadas com novos vírus nem as contratualizações dos hospitais privados com o Estado preveem situações como as do Covid-19. “Quem é que estará sempre e terá de estar sempre preparado para todas as circunstâncias? O SNS público forte, se não for forte vamos dizer que contratualizamos com privados, mas nada acontece, ou deixaremos a população sozinha, indefesa à espera que seguros e hospitais privados resolvam o que nunca vão resolver”, criticou.

A coordenadora do BE aproveitou para elogiar a atuação dos profissionais de saúde e da Direção-Geral da Saúde durante este surto, considerando que tem existido “uma enorme serenidade e informação importante à população”. “Significa que temos um SNS para responder às necessidades das pessoas, tenhamos também exigência de lhe dar todos os meios de que ele precisa para responder da melhor forma”, apelou.

Catarina Martins admitiu que o SNS “pode estar fragilizado, pode estar sob fortes ataques”, mas continua a ser reconhecido pela população “como um dos serviços em que deposita a maior confiança”.

Melo ignora apelos da DGS e diz que "aos que regressam de zonas de risco é dito para irem direto" para o hospital

Também este sábado, mas via Twitter, o eurodeputado do CDS Nuno Melo apostou, por sua vez, em criticar o Serviço Nacional de Saúde, referindo que “os profissionais não têm máscaras disponíveis nos hospitais, não lhes é dada qualquer formação específica, não têm materiais de desinfeção para si e de superfícies”.

E acrescenta, na publicação: “Aos que regressam de zonas de risco é dito para irem direto para os hospitais”.

A informação avançada pelo eurodeputado centrista é, porém, falsa. Na sexta-feira, por exemplo, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, apelou publicamente a quem regressasse de Itália ou restantes áreas afetadas pelo novo coronavírus, e que não apresentem sintomas de infeção, para não se deslocar aos serviços de urgência.

Em caso de início súbito de tosse, febre ou dificuldade respiratória, devem ligar para o SNS 24 e evitar permanecer em espaços confinados e com muitas pessoas, disse ainda Graça Freitas.

Também na sexta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu que os hospitais se encontram a reforçar em 20% as reservas de medicamentos e de outro material clínico de proteção individual considerado essencial para travar o novo coronavírus.

Ao mesmo tempo, o Governo também já aumentou o número de hospitais preparados para lidar com o Covid-19. "Temos já 10 hospitais preparados para entrar, se for necessário, em modo de acolhimento de doentes, e temos mais capacidade laboratorial para responder àquilo que neste momento é a situação que já temos: o maior número de casos a surgir de hora a hora, para serem validados”, referiu Marta Temido.