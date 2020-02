Estão escolhidos os novos comandantes da PSP nos distritos de Lisboa e do Porto

O superintendente Paulo Pereira vai liderar o Comando Metropolitano de Lisboa e a superintendente Paula Peneda vai chefiar o do Porto. São nomes que a Renascença está em condições de confirmar.

Em Lisboa, o cargo está vago há quase dois meses, desde que o anterior comandante, Jorge Maurício, saiu para passar a chefiar a equipa da Interpol que vai garantir a segurança do Mundial de Futebol do Catar. No Porto, a vaga está aberta há cerca de 15 dias, desde que o anterior comandante, Paulo Lucas, passou a chefiar a Unidade Especial de Policia.

A PSP em Lisboa passa a ser chefiada pelo superintendente Paulo Pereira, de 53 anos, que estava desde novembro como comandante distrital de Aveiro. Para trás, ficam diversas outras funções dentro da polícia, de onde se destacam as de representação, como é o caso dos três anos em que foi oficial de ligação na representação portuguesa junto da União Europeia em Bruxelas ou oficial de ligação da PSP junto do Ministério da Administração Interna.

Para o Porto vai a oficial que tem sido sucessivamente a primeira mulher a desempenhar vários cargos na polícia.

É a mais velha de duas (únicas) superintendentes da PSP e, por isso, a primeira a desbravar alguns caminhos. Paula Peneda vem de Marrocos, onde era até agora oficial de ligação do Ministério da Administração Interna, e antes tinha sido também a primeira mulher a comandar um distrito – no caso, o de Santarém.

A nomeação para o Comando Metropolitano do Porto faz com que Paula Peneda passe a trabalhar na cidade onde nasceu há 53 anos.