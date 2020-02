Covid-19. Lavar as mãos é mesmo a melhor medida de prevenção

A melhor medida para evitar a propagação da nova estirpe do coronavírus, o Covid-19, é a higiene, nomeadamente a lavagem correta das mãos.

Este sábado de manhã a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, descartou a sugestão de que os portugueses se devam abastecer de máscaras, indicando que só quem está doente ou os profissionais de saúde é que precisa desse tipo de proteção.

Para o resto da população o melhor remédio é mesmo a prevenção, e a melhor forma de prevenção é ter as mãos lavadas. Mas bem lavadas. Não basta passar por água.

Não se assuste! Também não é nada de complicado nem leva mais do que um minuto, como a Renascença lhe mostra no vídeo, no topo desta página.