Covid-19. Abastecer de comida e máscaras? “De todo!”, diz Graça Freitas

Os portugueses não devem abastecer de bens alimentares e outros, na expetativa da chegada da epidemia da nova estirpe de coronavírus, Covid-19, ao país, explica Graça Freitas.

Em conferência de imprensa este sábado de manhã a diretora-geral da Saúde foi muito clara quando uma jornalista lhe perguntou se os cidadãos devem tomar precauções e acorrer aos supermercados para abastecer de comida.

“De todo! De todo!”, disse Graça Freitas, acrescentando o exemplo das máscaras.

“Não é preciso ir a correr à procura de máscaras e entrar em pânico. Não recomendamos máscaras para a população geral. As máscaras são para os doentes. Os doentes é que devem usar, mais os médicos, enfermeiros que têm de tratar os doentes e que pela proximidade podem-se infetar. Não estamos a recomendar o uso de máscaras.”

“As pessoas queixam-se que não há mascaras. Há mascaras para quem precisar. Estamos obviamente a guardar uma reserva para quem precisa”, explicou.

Sobre a necessidade de alimentos, deu o exemplo do que se passou consigo há décadas. “Eu tive a gripe pandémica de 1968, tivemos todos doentes em casa, durante uns dias, mas não foi preciso ir abastecer. Não vamos todos ficar doentes no mesmo dia à mesma hora. As pessoas não adoecem todas á mesma hora e quem está bem cuida de quem não está. Há mecanismos solidários entre a família, vizinhos”, afirmou.