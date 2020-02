Irão. Governo pede aos cidadãos para ficar em casa por causa do Covid-19

O número de mortos por Covid-19, no Irão, subiu para 43, segundo estatísticas oficiais do regime, com nove vítimas nas últimas 24 horas, levando o Governo a pedir aos cidadãos da República Islâmica que evitem sair de casa.

O ministro da Saúde, Saeed Namaki, já alertou que a próxima semana vai ser “muito difícil”, alertando que há também 593 infetados.

Os dados oriundos do Irão têm sido recebidos com algum ceticismo pela comunidade internacional, com a BBC a citar fontes hospitalares no sentido de que os verdadeiros números de mortos e de infetados estão a ser escondidos pelo regime.

Enquanto na maioria dos países a taxa de mortalidade entre infetados tem sido de cerca de 3%, no Irão, segundo dados oficiais, ronda os 10%.

Entre os infetados existem, aliás, várias figuras do regime.

O Irão é um país ao qual ocorrem dezenas de milhares de peregrinos xiitas de países circundantes, o que torna uma epidemia ainda mais grave em termos de contágio regional.

Teerão já mandou encerrar escolas por causa do Covid-19 mas classificou como “ridícula” a oferta dos Estados Unidos para ajudar com a epidemia.