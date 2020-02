Hóquei em patins. Benfica nas meias-finais da Champions feminina

O Benfica perdeu, em casa, com as espanholas do Manlleu, por 4-3, na última jornada da fase de grupos da Liga Europeia feminina de hóquei em patins, mas já tinha a qualificação para as meias-finais assegurada.

A equipa do Manlleu entrou forte e chegou ao 3-0, mas Maria Sofia Silva e Marta Piquero, de penálti, colocaram o resultado em 3-2 ao intervalo.

Na segunda parte houve mais um golo para cada lado, sendo que, para as encarnadas, descontou Maca Ramos.

As águias ficaram em segundo lugar do grupo A, com 10 pontos, atrás do Manlleu, com 16, e vão agora disputar as meias-finais a 4 de abril, frente ao vencedor do grupo B: Telecab.

A melhor marcadora do grupo A da fase de grupos foi a benquista Marlene Sousa, com 16 golos, seguida da colega de equipa Maria Sofia Silva, com 12, e da espanhola do Manlleu Anna Casarramona, com 11.

1/2 Finais 4 abril

Manlleu (Espanha) - Piegamans (Espanha) 15h00

Telecable (Espanha) - Benfica 17h30