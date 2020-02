Tarantini renova com o Rio Ave

O capitão Tarantini renova contrato com o Rio Ave por mais uma época. Vai ser a 13.ª época do médio em Vila do Conde.

A renovação surge na semana em que Tarantini vai chegar aos 400 jogos.

O presidente António da Silva Campos justifica a renovação com o jogador de 36 anos.

“Pelo exemplo que é, pelo profissional e pelo Homem, a renovação com o Tarantini é apenas o passo mais óbvio que poderíamos dar. A história do nosso capitão, desde 2008, é a nossa história. O crescimento, a afirmação, a forma de ver e de estar no futebol. A liderança, a responsabilidade e sobretudo esta paixão pelo Rio Ave FC são predicados que partilhamos profundamente”, disse.

Já Tarantini diz-se pronto a continuar: “Sempre afirmei que enquanto o meu corpo me diga para continuar e acorde com a mesma vontade de treinar e de evoluir quero continuar. Fico agradecido pela confiança”.

O médio garante que o Rio Ave é a sua “casa” e a sua “segunda família”.