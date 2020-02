Rúben Amorim desconhece alegado interesse do Sporting

O treinador do Sp. Braga desvaloriza as notícias sobre o seu futuro e o alegado interesse do Sporting na sua contratação. Importante é vencer o próximo jogo, diz.

“O meu foco é jogo a jogo. Sou treinador do Sp Braga, não sei de nada. Essas notícias passam-me completamente ao lado. Tenho muito trabalho para fazer e estou completamente focado nisso”, disse Rúben Amorim.

O técnico arsenalista reforça: “Se perder dois jogos quase que sou despedido, se perdemos um jogo está tudo mal. Por isso, se não ganhar ao Marítimo posso é ter problemas em manter o meu lugar.”

Amorim não se compromete com o terceiro lugar na Liga, mas garante que os seus jogadores entram “em todos os jogos para vencer”.

“Não vou dizer se pensamos no terceiro ou no quarto lugar, apenas pensamos em fazer o máximo para vencer o próximo jogo”, acrescentou.