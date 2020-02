Moreirense quer “trazer pontos da Luz"

O treinador do Moreirense reconhece a qualidade do Benfica, mas quer trazer pontos do estádio da Luz.

“Sabemos da qualidade o Benfica, é o campeão nacional em título, o atual líder do campeonato, com um conjunto de jogadores de qualidade e bem orientados, mas, queremos fazer um bom jogo e, mesmo sabendo que será difícil, queremos trazer pontos do Estádio da Luz”, disse Ricardo Soares.

O técnico dos cónegos desvaloriza a alegada crise dos encarnados.

“Não acredito em crises no futebol, mas sim em resultados negativos e positivos. Só com um dia mau do Benfica e um dia excelente do Moreirense podemos trazer pontuar na Luz”, acrescentou.

O Benfica – Moreirense está marcado para segunda-feira, às 20h45. O jogo vai ter relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.