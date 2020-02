Makaridze: “Peço desculpa"

O guarda-redes Giorgi Makaridze, do V. Setúbal, pediu desculpa pelas declarações sobre o Benfica.

No Instagram, Makaridze admitiu que as palavras contra os encarnados foram motivadas por "questões pessoais", que "nunca poderão ser colocadas à frente das coletivas".

"Tenho a consciência de que as questões pessoais nunca poderão ser colocadas à frente das coletivas. Peço desculpa a todos os meus companheiros, equipa técnica, staff, Direção e adeptos. O Vitória FC pode orgulhar-se de ter grandes profissionais, sérios, honestos, competentes, e que todos os dias lutam para dignificar esta Enorme instituição. Entramos em todos os jogos com o objetivo de vencer e com a missão de dignificar sempre a cidade, a região e a grandiosa história deste clube, seja com que adversário for. Contamos com todo o vosso apoio!", referiu.

O keeper dos sadinos disse, na flash interview da Sporttv, no final do jogo com o Portimonense, que prefere “não perder com o Benfica e perder todos os outros jogos”.

O presidente do V. Setúbal admite ter ficado "perplexo" com as declarações do seu guarda-redes. Em comunicado, Paulo Gomes considerou que essas palavras foram "fora do tempo indicado e sem o mínimo sentido".

"O mesmo sentimento foi partilhado por todos os seus companheiros de equipa e restante estrutura do futebol profissional, que não se reveem naquele tipo de declarações", acrescentou o líder sadino.

Makaridze chegou a ser dado como alvo do Benfica no mercado de inverno, mas o negócio não avançou.

O Vitória de Setúbal recebe o Benfica na próxima jornada.