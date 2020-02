II Liga. Nacional empata e deixa-se apanhar pelo Farense

O Nacional empatou 1-1 em casa do Penafiel e foi apanhado na frente da II Liga pelo Farense.

Insulares e algarvios, que ganharam este sábado ao Académico de Viseu por 3-1, estão empatados com 47 pontos.

No final da partida, o capitão do Nacional, Rúben Micael, deu conta de que grande parte dos jogadores da sua equipa estão doentes, com febre.

"Orgulho em ser capitão desta equipa! Jogar nas condições que jogamos é para homens! Destes 11 guerreiros, oito tinham passado a noite com febre. No banco estavam mais quatro com febre. Na Madeira ficaram outros 5 com febre. Faltam 11 finais e precisamos do apoio Nacionalista. Obrigado guerreiros pela luta de hoje", disse.

Também este sábado, o Feirense derrotou a Académica por 1-0.