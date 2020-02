Benfica e Sp. Braga na final da Taça da Liga

O Benfica e Sp. Braga qualificaram-se, este sábado, para a final da Taça da Liga de futebol feminino depois de fecharam o torneio a quatro nos dois primeiros lugares.

Na terceira e última jornada da prova, o Benfica derrotou o Futebol Benfica por 4-0, com golos de Thembi Kgatlana, Sílvia Rebelo, Julia Spetsmark e Yasmim.

Já no jogo grande, as arsenalistas ganharam ao Sporting, em Alcochete, por 3-0, com tentos de Vanessa Marques, Uchendu e Andreia Norton.

FUTEBOL Femininos - Taça da Liga

3ª Jornada

Benfica 4-0 Futebol Benfica

Sporting 0-3 Sp Braga

A final está marcada para 21 de março.