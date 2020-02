Juventus-Inter adiado em Itália

A Liga Italiana anunciou este sábado que o jogo entre a Juventus e o Inter de Milão vai ser adiado. O mesmo se aplica a outros quatro jogos desta jornada. Os jogos serão apenas disputados a 13 de maio.

Trata-se de uma mudança de planos de última hora, uma vez que a Liga já tinha decidido que os jogos seriam disputados à porta fechada, por causa da ameaça de propagação do Covid-19, a nova estirpe do coronavírus e na sequência da proibição, por parte do Governo, de grandes concentrações de pessoas.

Itália já contabilizou 900 casos de infeção e 21 vítimas mortais da doença que teve o seu epicentro na cidade de Wuhan, na China, e é o país europeu mais duramente afetado até agora pela epidemia.

Uma fonte da liga italiana, citada pela Reuters, disse que a decisão de adiar os jogos, em vez de os jogar à porta-fechada, deve-se à pressão de clubes, adeptos e estações de televisão.

Com esta alteração de calendário, o jogo entre a Juventus, atual primeira classificada e onde atua o português Cristiano Ronaldo, e o Inter, atual terceiro, deve realizar-se entre a antepenúltima e a penúltima jornada do campeonato. Atualmente os clubes estão separados por apenas seis pontos.

Os outros jogos adiados são o AC Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e o Udinese-Fiorentina.