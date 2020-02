O Santos, de Jesualdo Ferreira, empatou 0-0 com o Palmeiras e está há três jogos sem vencer.

A pressão sobre o técnico português é grande no Brasil depois de um empate com o Ferroviária e uma derrota com o Ituano.

Apesar do empate, o Santos é líder do grupo A do campeonato paulista, com 12 pontos.

Já o Palmeiras é segundo classificado do Grupo B, com 17 pontos, à oitava jornada.