Hoffenheim-Bayern Munique interrompido por insultos a presidente

O jogo Hoffenheim-Bayern Munique foi interrompido aos 78 minutos devido a insultos dos bávaros ao presidente da equipa da casa.

Foi na segunda leva de insultos que o árbitro decidiu suspender a partida. Numa primeira fase decidiu apenas parar o jogo por alguns minutos. O treinador Hans-Dieter Flick e os jogadores do Bayern pediram aos adeptos para pararem e o jogo foi retomado. Nesta altura, o presidente do Bayern, Karl-Heinze Rumenigge, conformou o seu homólogo com um abraço nas bancadas.

Num segundo momento, os adeptos voltaram a insultar Dietmar Hopp, dono e presidente do Hoffenheim, e o árbitro deu ordem aos jogadores para regressarem aos balneários.

Os principais dirigentes do Bayern, Rummenigge, Oliver Kahn e Salihamidzic, dirigiram-se aos seus adeptos e pediram-lhes para pararem com os insultos.

O jogo acabou por ser retomado pela terceira vez, cerca de 10 minutos depois, mas já sem o pendor competitivo. Os jogadores limitaram-se a trocar a bola.