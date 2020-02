O vírus nacionalista

Com a epidemia de coronavírus a alastrar, Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez falam da situação nos respetivos países e analisam o que falha ou não na coordenação a nível europeu.

Também em debate, os egoísmos nacionais que ameaçam paralisar a União, face ao desacordo sobre o orçamento comunitário.

A edição desta semana olha ainda para a alegada teia de corrupção na Relação de Lisboa e para a possível candidatura de Ana Gomes à Presidência da República.

Olivier e Begoña comentam ainda as medidas de apoio ao interior do país e para limitar as comissões bancárias.