Gondomar recebe festival que leva a arte para mais perto da natureza

Gondomar vai receber um festival que quer levar a arte para mais perto do meio ambiente. O Hearth Festival acontece ao longo de cinco fins-de-semana, entre fevereiro e março, arrancando já no dia 29.

O objetivo do festival, este ano na sua primeira edição, é fundir a arte com o conhecimento científico. Numa época em que a proteção do planeta está na ordem do dia, a aposta é inovadora e traz ao público em geral uma abordagem holística da relação do ser humano com a natureza.

O Hearth Festival é "transversal”. Esta é a palavra que a criadora e organizadora do evento, Ana Maria Pinto, diz à Renascença ser a principal definição desta nova aposta face aos demais eventos do género.

Pretende-se “fundir as várias áreas do conhecimento com as áreas da expressão artística”, que estão aliados, como “duas dimensões” que se complementam. Por isso mesmo, os vários momentos que compõem o cartaz do festival nunca são ações “isoladas em si”.

Com esse objetivo, o cartaz divide-se em quatro partes (ou “ramificações”): a Visitação (plantação de árvores, observação, caminhadas e manutenção); a Informação (palestras, cinema, livros); Inspiração (meditação, movimento); e a Interpretação (concertos, concurso de poesia e fotografia e oficinas de expressão artística).

Todas estas áreas acabam por se cruzar, em diversos contextos, característica que torna os eventos inseridos no programa singulares. Ideias que, entre si, pretendem levar aos visitantes uma sensação familiar.

A expressão “Hearth” simboliza isto mesmo. A organizadora refere que a junção de três palavras em inglês – “Heart”, “Art” e “Earth”, ou Coração, Arte e Terra, em português – são um “espelho” da transversalidade deste festival, refletidas na "arte que liga o coração à Terra”.

Um conceito peculiar

A ideia para o Hearth Festival partiu do princípio básico associado a qualquer evento deste género. Um festival é “uma ideia que congrega as pessoas” e é este “o grande propósito” da NovaTerra, associação cultural e ambiental que organiza o festival com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar.

Mas a ideia expande-se. O objetivo é unir as pessoas e fazer a “reaproximação do ser humano à natureza”, algo que pode ser feito, além do conhecimento e da ajuda ao meio-ambiente, através da perceção dos “sentimentos que podemos nutrir pela natureza”, explica Ana Maria Pinto à Renascença.

É essa questão emocional que levanta a exploração artística. Arte que não é, na sua maioria, aquela que é mais conhecida do público. O festival acaba por ser uma incubadora de projetos e artistas que muitos não conhecem, realizando a estreia de obras – que no futuro pretendem encomendar – para marcar presença e garantir a autenticidade daquilo que é apresentado.

A programação, que pode ser consultada no sítio oficial do festival, é vasta e apresenta todos os tipos de atividades. Um dos destaques – que, na verdade, já tem lotação esgotada – é a plantação de árvores autóctones que arranca com o alinhamento oficial já este sábado, 29 de fevereiro (entre as 9h30 e as 13h00, na Foz do Sousa).

Os eventos espalham-se pelos fins-de-semana seguintes, por toda a cidade. No dia 14 de março, por exemplo, há um concerto ao vivo com clássicos de Beethoven a acompanhar exibição do filme de Paulo Ferreira “Parque das Serras do Porto”, no Auditório Municipal de Gondomar.

O encerramento das atividades é também de destacar. No dia 28 de março, sábado, o final do dia recebe um concerto com o violoncelista norte-americano Jared Barahal, radicado no Porto. No dia a seguir, o Maestro Victorino de Almeida é responsável pelo encerramento do Hearth Festival, com um “grande concerto” no Auditório Municipal de Gondomar.

Existirão ainda outras atividades: palestras, ações de consciencialização e voluntariado ambiental, teatro, oficinas para crianças ou “biodanza” preenchem o calendário. A entrada é gratuita na maioria das atividades; noutras, para entrar deve-se realizar um “donativo consciente”.