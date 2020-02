Chaves reivindica ser berço de Luís Vaz de Camões

Diz-se que Camões terá nascido em Chaves porque “os Camões eram senhores de Vilar de Nantes, aldeia do concelho flaviense, onde, hoje, um edifício em ruínas ainda é conhecido como ‘Casa de Camões’, podendo ter pertencido ao seu avô. Algumas versões da história local apontam como provável local de nascimento de Luís Vaz de Camões nessa mesma casa”, refere a autarquia.

Em algumas notas biográficas sobre o escritor, é referido que terá nascido em Coimbra ou Lisboa, no ano de 1524, e que morreu em 1580. Alenquer também reivindica ser a sua terra natal.

Na “procura da verdade” sobre a origem do poeta português, a Câmara de Chaves, em conjunto com o Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos da Universidade de Coimbra, vai organizar o encontro temático “A obra, vida e mito: Camões por Chaves”, nos dias 6 e 7 de março, no Museu de Arte Contemporânea de Chaves.

"Chaves faz parte da história e mitologia que acompanham Camões”, razão pela qual a autarquia “pretende aflorar a temática com os maiores especialistas nesta área”, que irão apresentar no encontro o “conhecimento já adquirido sobre as origens do poeta”.

Segundo a autarquia, a “’Família Flaviense de Luís Vaz de Camões’ tem sido, ao longo dos tempos, o tema central de várias publicações, que apresentam indícios sobre as origens flavienses de Luís Vaz de Camões”.

“Da sua vida pouco se sabe, no entanto, nos testemunhos populares de tradição oral, encontramos fortes indícios de que o seu percurso de vida se cruzou com a localidade de residência da sua família”, destaca a autarquia em comunicado.

Na cidade de Chaves, a memória do poeta é preservada através de várias referências toponímicas, entre elas a maior Praça do Concelho” em pleno centro histórico.

E "entre as várias ações de divulgação daquele que foi o maior escritor de língua portuguesa", a autarquia quer também avançar com a criação e dinamização de “uma rota literária, que homenageará Luís Vaz de Camões”.

Luís de Camões foi um poeta e soldado português, considerado o maior escritor do período do Classicismo. É também apontado como um dos maiores representantes da literatura mundial.

Autor do poema épico “Os Lusíadas”, revelou grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam amorosos ou existenciais.