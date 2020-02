Paulinho confirma que o Sporting quis contratá-lo

Paulinho confirma que o Sporting tentou contratá-lo no início da época. Em declarações aos jornalistas, após o jogo do Bayer Leverkusen com o FC Porto, no Dragão, o extremo brasileiro recorda que "foi uma luta intensa, mas acabou por não ir para a frente".

"Teve interesse, não só do Sporting, mas também de outros clubes", revela. Com contrato até 2023, o jogador está feliz na Alemanha, mas admite um dia jogar num clube português.

Paulinho, de 19 anos, deu nas vistas no Vasco da Gama e o Bayer Leverkusen avançou para a sua contratação, desembolsando 18,5 milhões de euros para garantir a contratação da promessa do futebol brasileiro. O extremo tem apenas dez jogos realizados, esta época, pelos alemães. Durante o mês de janeiro e até à segunda semana de fevereiro esteve ao serviço da seleção olímpica do Brasil