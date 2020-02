Mustafá vai ser libertado

O líder da Juventude Leonina vai ser libertado e fica sujeito a apresentações semanais. A mudança da medida de coação foi determinada pela juíza Sílvia Pires, presidente do coletivo de juízes.

Mustafá estava em prisão preventiva desde 17 de maio de 2019.

"Espero que a liberdade seja parte da solução e não parte do problema", afirmou a juíza Sílvia Pires no final da 35.ª sessão do julgamento que está a julgar o ataque à Academia de Alcochete.

A juíza acrescentou que as alegações finais do processo arrancam a 11 março e prolongam-se todas as terças, quartas e sextas-feiras até ao final de abril.

Esta sexta-feira o dia ficou marcado pelo depoimento de Bruno de Carvalho.