Jesus pediu a Fernando Mendes para o salvar durante o ataque em Alcochete

Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonino, recorda a conversa com Jorge Jesus, depois do técnico ter sido agredido na invasão a Alcochete.

"Ele disse, 'ó Fernando, olha para isto'. Apontou para a cara, tinha um corte e umas lesões. Ele perguntou-me o que se passou, mas eu disse que não sabia de nada, que só tinha ido para falar com ele. Ele pousou a cabeça no meu ombro. Eu disse que não ia esquecer daquilo até morrer, ele disse para o salvar. Estava em choque, é normal em qualquer ser humano", disse, em declarações no Tribunal de Monsanto.

O ex-líder da claque leonina, que garantiu que não sabia do ataque e que foi até Alcochete depois de ter combinado com Jorge Jesus, recorda que perguntou ao treinador quem o tinha agredido.

"Perguntei ao Jorge Jesus quem tinha feito aquilo. Não teriam sido os jogadores a agredirem o treinador, com certeza. Bem, se calhar alguns. Até morrer, não me vou esquecer disto, o Jesus a falar e a cabeça dele no meu ombro. Estava muito nervoso", recorda.