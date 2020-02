Bruno de Carvalho: "Se for condenado, sou o criminoso mais imbecil do mundo"

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, garantiu, esta sexta-feira, que não teve qualquer papel no planeamento do ataque à Academia de Alcochete, pelo que não entende porque está entre os arguidos, e garantiu que foi ele que mais sofreu com as consequências.

"Em dezembro de 2017, proibi as claques de entrar na Academia e o Jorge Jesus [então treinador] foi por trás e deixou-os entrar. Abriu um precedente. Perguntei-lhe se ele era treinador ou presidente. Se eu for condenado, é porque sou o criminoso mais imbecil do mundo", declarou.

Em declarações ao coletivo de juízes, no Tribunal de Monsanto, Bruno de Carvalho garantiu que desconhecia os planos para atacar a Academia: "Absolutamente nada de nada." O ex-presidente do Sporting disse que só soube do que acontecera durante uma reunião em Alvalade e sublinhou que não compreendia por que razão falava "na qualidade de arguido":

"O que se passou em Alcochete foi hediondo, criminoso. Foi indescritível o que as pessoas passaram. Decidiram passar-me de testemunha/vítima para arguido. Que nenhuma resposta seja vista como minimização do que aconteceu, mas colocaram-me do lado errado da acusação."



Apesar de insistir que não se vitimizaria, o ex-presidente do Sporting garantiu que ninguém sofreu tanto como ele, com as consequências do ataque a Alcochete: “Devido à acusação, a minha mulher fugiu oito meses com a minha filha. O Ministério Público fez-me uma miserável acusação. O que os jogadores passaram eu passei mil vezes.”