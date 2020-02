Ataque a Alcochete. Bruno de Carvalho acusa William de mentir

"Absolutamente nada, nada. O William Carvalho é useiro e vezeiro a mentir. Até veio aqui dizer uma coisa simpática, que não havia questão nenhuma com o presidente. Esqueceu-se de contar que o pai dele, na SAD, ameaçou de morte o Guilherme Pinheiro, administrador da SAD. A ele e a mim. Por causa de uma proposta que não existia. Foi por isso que nos ameaçou de morte", acusou Bruno de Carvalho, ouvido no Tribunal do Monsanto, no âmbito do julgamento do ataque a Alcochete.

Bruno de Carvalho garante que nunca deu instruções a Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, líder da Juventude Leonina, para fazer mal aos jogadores do clube ou aos seus carros. O ex-presidente do Sporting acusou William Carvalho, esta sexta-feira, de mentir sobre isso.

"Quando William se metia em problemas, a quem ligava?"

O arguido sublinhou, nestas declarações, que, a haver conluio entre alguém no Sporting e a Juventude Leonina, esse alguém seria William.

"Havia jogadores, como William Carvalho, que, quando saíam à noite e se metiam em problemas, a quem é que eles ligavam? A elementos da Juve Leo. Só quero enquadrar as coisas. Há um elemento ali atrás [presente na assistência do tribunal] que antes dos jogos cumprimentava o William com dois beijos", contou Bruno de Carvalho.



O ex-presidente do Sporting continuou a acusar o médio do Bétis de Sevilha de mentir. Um dos exemplos que deu foi do próprio dia 15 de maio de 2018, logo após o ataque à Academia do Sporting:

"Quando chego à Academia, naquele dia, tenho a sorte de a primeira pessoa que me aparece é o William, a dizer: 'você não acha que não sabemos que foi você?'. Mas não há imagens disto, é a palavra de um contra o outro. Ele disse aqui que não conhecia arguidos, mas, depois, andou a telefonar-lhes. Está na natureza dele mentir."

