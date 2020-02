Abílio Fernandes: "Sporting parecia um grupo excursionista de Alvalade"

Abílio Fernandes está convencido de que o Sporting está em "maus caminhos" e que a eliminação da Liga Europa frente ao Basaksehir é mais uma prova da sua opinião.

Em declarações a Bola Branca, o ex-dirigente defende a demissão imediata da estrutura liderada por Frederico Varandas para que o clube possa, finalmente, ter paz.

"Na Turquia, lamentavelmente, pareciam mais um grupo excursionista de Alvalade do que o Sporting Clube de Portugal, fruto da incompetência e da irresponsabilidade de todos os dirigentes e da própria equipa técnica, que não tem qualidade nenhuma. Já se deviam ter demitido todos", exclama Abílio Fernandes, sem deixar de acrescentar que "não há memória" no Sporting de uma época como esta.



Questionado sobre as razões que estão na base dos insucessos desportivos do clube de Alvalade na presente temporada, o ex-vice presidente da direção de Sousa Cintra salienta que o problema está nas opções tomadas por Frederico Varandas.

"[A atual situação] deve-se à falta de coragem e à falta de capacidade dos dirigentes. Só fizeram asneiras, desde a escolha de jogadores sem qualidade, como o Jesé, o Fernando e outros mais que andam aí a mendigar e a levar o dinheiro do clube, que bem precisa dele para investir noutro tipo de jogadores", justifica.



Novo treinador para preparar nova época

Uma das soluções apresentadas por Abílio Fernandes passa pela demissão de Jorge Silas e pela contratação de um novo treinador para começar já a preparar a nova temporada, até porque, no seu entender, esta época está "completamente destruída".

A exibição do Sporting frente ao Basaksehir foi a gota de água para o ex-dirigente, que reforça, nestas declarações, o caráter "triste" da performance dos jogadores na Turquia frente a uma equipa acessível:

"Fizeram um jogo razoável contra o Boavista. Entraram com dois golos de vantagem contra uma equipa de bairro, uma equipa fraquíssima. Foi triste ver, porque a equipa não corre e porque não houve empenho dos jogadores. E, depois, não há ninguém no banco para dar instruções aos jogadores. É triste e lamentável o que está a acontecer".

Para Abílio Fernandes, o projeto do Sporting tem de passar pela preparação do futuro, porque, no seu entender, o clube de Alvalade não tem condições sequer para lutar pelo terceiro lugar do campeonato.

"Não vale a pena pensar em jogar para o quarto ou quinto lugares. Infelizmente, são os nossos lugares, mas o Sporting não tem nada a ver com este tipo de pontuações. O Sporting tem de lutar por títulos", termina.