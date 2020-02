​Cair na terceira divisão

Eis-nos, campeões europeus de futebol, a nível de seleções, caídos na terceira divisão, destinada a clubes da mais reduzida expressão, como ficou provado numa jornada que deixou à vista as chagas de que enfermam os nossos representantes, os primeiros quatro classificados de um campeonato que chega a Badajoz e volta para trás, envergonhado.



O que aconteceu nos 1/16 avos de final da Liga Europa era verdadeiramente impensável, mesmo quando realizado o sorteio desta fase demos por nós a vislumbrar a possibilidade de virmos a deparar-nos com algumas dificuldades.

Agora passou a existir uma realidade confrangedora, a que não podemos fugir: Em oito jogos realizados nesta eliminatória, contabilizamos seis derrotas, um empate e apenas uma vitória. E quanto a golos, a realidade não é mais animadora, ou seja, 12 golos marcados e 19 sofridos.

Perante este quadro, face à eliminação de todas as equipas portuguesas da segunda divisão, representada pela Liga da Europa, caímos agora para o terceiro escalão, sem apelo nem agravo.

E não é apenas esse o motivo de maior preocupação, porque temos forçosamente de juntar a tudo isso a menor qualidade do futebol que se pratica entre nós, o que faz com que a nossa prova maior não seja tida em conta em nenhuma parte do mundo.

Passado o pobre rescaldo dos acontecimentos das últimas duas semanas, vamos agora virar-nos para o que se vai passar apenas intramuros, com a exiguidade da competição, e mais virados para a guerrilha que há muito está institucionalizada e que, tudo o indica, vai agudizar-se sobremaneira.

Há cada vez mais necessidade de repensar todo o futebol português, e tentar encontrar a forma de o recuperar a vários níveis. É o momento.

Sem jogadores de qualidade e sem dirigentes qualificados é difícil atingir os patamares indispensáveis para recolocar Portugal verdadeiramente na Europa.

Se estas duas condições forem cumpridas, o resto virá por acréscimo.