“Economia de Francisco” pode ser adiado por causa do coronavírus

O evento “Economia de Francisco” pode vir a ser adiado por causa da epidemia do COVID-19, a nova estirpe do coronavírus. O encontro está marcado para os dias 26, 27 e 28 de março, em Assis.

Apesar de o epicentro do problema ser na China, já houve centenas de casos na Europa, nomeadamente em Itália.

Esta semana os participantes no evento, que pretende encontrar modelos alternativos para a economia mundial, receberam um email dos organizadores a dar conta da possibilidade de adiar o programa, mas não de o cancelar.

“Estamos atualmente a seguir com a maior atenção o desenvolvimento da situação, enquanto esperamos pelas orientações e decisões das autoridades. A Comissão Organizadora não tenciona, em caso algum, cancelar o evento, mas apenas adiá-lo se assim for necessário”.

A comissão avisa ainda que a decisão oficial será tomada no início de março e diz aos participantes para esperarem por essa data antes de comprarem ou cancelarem voos.

Entretanto, “pedimos que continuem a preparar as atividades de todas as formas possíveis, talvez até com mais zelo”.

Segundo os signatários, o bispo Domenico Sorrentino e o professor Luigino Bruni, “O coronavírus mostra-nos constantemente como estamos todos interligados. A renovação da economia a que aspiramos também pretende fornecer respostas para estes problemas, que cada vez mais assumem uma dimensão global”.