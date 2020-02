Distanásia? "É normal o médico dar esperança a um doente, mas tem de haver bom senso"

Neste processo agora? Várias coisas. Chocou-me a pressa legislativa, chocou-me (ver) que a maior parte dos partidos não tinha no seu programa eleitoral a eutanásia, ou qualquer assunto relacionado com a eutanásia.

Entre 2009 e 2012 foi voluntária em África. Geriu campos de refugiados e hospitais de campanha em países como o Congo, Uganda, Chade, República Centro Africana, Haiti e Sudão, em colaboração com organizações como os Médicos Sem Fronteiras. No regresso a Portugal, tornou-se ‘patient advocate’: ajuda quem sofre de doenças crónicas, graves e raras, acompanhando-os nas consultas e tratamentos.

Na década de 1990, com apenas 28 anos, Raquel chegou a estar dependente de morfina para suportar as dores. Esteve cinco anos entre uma cadeira de rodas e canadianas. O recurso a tratamentos no estrangeiro permitiu-lhe alcançar qualidade de vida, mas em 2014 foi-lhe diagnosticada outra doença incurável, autoimune. Diz que foi a fé que lhe deu sempre “força para viver”.

Uma semana depois de o Parlamento ter aprovado cinco projetos de lei com vista à futura legalização da eutanásia, a Renascença e Ecclesia conversam com Raquel Abreu, que superou uma patologia grave e que hoje se dedica a ajudar outros doentes, muitos em fim de vida.

É preciso saber parar. A obstinação terapêutica é louvável até a um certo ponto, mas não é porque não insistirmos naquele tratamento que provoca dor que desistimos do doente e não vamos tratar a dor que ele tem. Nós não tratamos doentes só com o objetivo de os curar, tratamos os doentes porque estão vivos.

O sofrimento é uma questão universal. Não diria que é uma preocupação dos países desenvolvidos, porque só temos seis países do mundo que aprovaram a eutanásia. Começou há 20 anos com o 'vamos legislar para proteger uma situação de extremo', para depois se abrir a porta, e em 20 anos – estamos a falar dos países do Benelux, sobretudo, (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo) - criaram-se 25 novos projetos de alargamento! Ou seja, começou com uma exceção e acabou com uma amplitude tão grande que hoje pode-se pedir a eutanásia por se estar, e cito, ‘cansado de viver’. Portanto, não é uma preocupação. Parece-me é que a nossa sociedade, perante o sofrimento agonizante de muitos doentes – e peço desculpa, isto não é nenhum ataque à classe médica em geral, há profissionais bons e maus em todo o lado -, mas por causa da distanásia, da obstinação terapêutica... Eu já acompanhei mais de 300 doentes oncológicos, e quase todos eles têm uma história, quando chegam ao pé de mim, de 'a quimio já era paliativa, mas o médico quer continuar'. Eu percebo que o médico está bem intencionado, mas o médico está a tratar a doença, não está a tratar o doente. Tem se de ouvir o doente.

Já acompanhei muitos doentes em sofrimento, e em dois tipos de sociedade muito diferentes: em África, nos países de guerra onde geri hospitais de campanha e campos de refugiados e deslocados internos, as pessoas lutam pela vida, e lutam pela vida com uma ferocidade muito diferente da nossa. Na nossa sociedade - e falo da Europa ocidental, Estados Unidos, etc - temos muito pouca tolerância ao desconforto e à dor. Mas, o sofrimento faz parte da vida humana. Agora, eu vi pessoas morrerem de sarna! Sarna é uma doença que passa com água e sabão! Vi crianças a morrer, vi pais com crianças a morrer, e nunca ninguém nos pediu, a nós e às estruturas médicas que eu geria, 'ajudem-nos a morrer'.

No meu trabalho de acompanhamento de doentes, e na minha própria história de sofrimento, percebi que o instinto humano é viver. Nós queremos viver, queremos cá estar, queremos ver o sol nascer, ir de férias, comer gelados. É o normal, é o nosso instinto. E todos temos medo do sofrimento e todos temos medo da dor, sobretudo da dor física. Agora, esta dor, hoje, em pleno século XXI, é mais do que tratável.

Dos profissioais de saúde, da Comissão de Ética, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros. Todos os pareceres, mesmo jurídicos, foram negativos. Estamos a violar direitos fundamentais, estamos a violar a Constituição, e estamos a esquecer uma coisa - que eu abordei na crónica que escrevi para a Renascença na semana passada - que é isto: a partir da II guerra mundial construímos a nossa sociedade fazendo valer um princípio fundamental que está na base da nossa pirâmide, que é o direito à vida, porque queríamos evitar atropelos à vida. Legislámos para proteger a vida mesmo contra a nossa vontade, não só de actos criminosos como de atos não criminosos, porque entendemos que a vida é um direito fundamental. E todas as sociedades consideradas civilizadas, todos os Estados organizados do mundo – pela minha conta andam à volta dos 200 - aceitam a Declaração Universal dos Direitos do Homem como princípio fundamental dos seus ordenamentos jurídicos. Isto quer dizer que a vida é o primado do direito, que se sobrepõe a todos os outros, até à nossa autonomia e à nossa liberdade.

De maneira nenhuma, o assunto esteve escondido. Aliás, quem está atento ao tema sabia isso, e foi dizendo várias vezes: 'atenção, não se está a falar deste assunto, está-se a esconder o assunto de propósito’. Também me preocupa muito não se terem ouvido os especialistas, fez-se tábua rasa do que disseram.

Nem foi um tema central do debate para as legislativas…

Nas entrevistas que temos feito sobre este tema temos falado disso, de que há uma ideia de uma medicina ocidental, super poderosa, que tem remédio para tudo, e vai esquecendo a ideia de cuidar.

Exatamente. É quase uma ideia de superfit, queremos tratar toda a gente, todos os dias.

Eu trabalho sobretudo com medicina alemã, muito avançada, e quase todos os meses temos novas descobertas. Portanto, dizer que hoje a medicina não trata a dor, peço desculpa, mas é mentira! Trata a dor. E agora perguntam-me: 'e a dor emocional?'. Também se trata com medicação, e com o apoio que os cuidados paliativos dão, que é o acompanhamento, o combate à solidão.

Porque o sofrimento é mais do que a dor física?

Exatamente. Agora, também vi isto ao contrário: uma pessoa que está em grande sofrimento físico e pede para morrer - e se pede para morrer é porque não foi bem tratado esse sofrimento físico - não estará também num sofrimento psicológico tão forte que a torna incapaz? A sua capacidade de pedir não estará também ela tolhida por esse sofrimento?

Há dois anos fui falar a vários grupos parlamentares, e o deputado António Filipe, do PCP, falou no ‘direito à morte'. A morte não é um direito, a morte é uma inevitabilidade. E quando o doente que está em sofrimento excruciante pede para morrer, a autonomia dele não está a ser sequer tida em conta, porque a decisão é tomada por terceiros. Porque ele pede, há um conselho que vai decidir, até lhe pode ser negado esse direito, mas depois é administrada por terceiros. Então, não há autonomia, não há liberdade.

Em Portugal já existem alguns direitos para os doentes.

Existem muitos.

Os doentes podem recusar determinados tratamentos, e há o 'testamento vital', mas isso não está devidamente divulgado, nem é apresentado aos doentes pelos médicos. Porque é que isso acontece?

Eu não sei porque é que acontece. Mas, por exemplo nas consultas - e estou a falar das doenças mais graves - porque é que os médicos não explicam ao doente a forma como o pretendem tratar? Porque é que não dão a lista dos efeitos secundários daquilo que lhes vai ser administrado? Porque é que se trata o doente de uma forma muito paternalista?

Tenho imensos casos de médicos que dizem 'o senhor não decide nada, quem decide sou eu’, ou ‘o senhor não se preocupe, quem se preocupa sou eu'. Porque é que se faz isto? O doente é e deve ser soberano, as coisas devem-lhe ser explicadas, e se ele não tiver capacidade de entendimento, então a quem o acompanhe, mostrar as implicações totais, sem escamotear a verdade, daquilo que lhe é proposto, e depois o doente ter a soberania de decidir. Porque já existe a capacidade de recusa terapêutica. Existe.

Os doentes para tomarem uma decisão têm de saber que direitos têm, e não conheço muitos médicos que tenham dito - aliás não conheço nenhum. E importa aqui dizer que muitos doentes que acompanho são eles próprios médicos e oncologistas, a quem, que eu me lembre, nunca lhes foi dito 'olhe, pode recusar tratamento'.

No caso dos cuidados paliativos quem está no terreno tem-nos contado que as famílias chegam muito assustadas e mal informadas, muitas vezes nem tendo consciência do que está a acontecer. É possível que no contexto atual isto aconteça? Que as pessoas não tenham sequer a explicação de que o fim está próximo, e que objetivamente não há nada a fazer?

Continua a ser um cenário. Eu tenho esta profissão há sete anos (‘patient advocate’), mas antes já acompanhei o meu pai em fim de vida, já acompanhei doentes e amigos, e isso é verdade…

A maior parte das vezes vamos a uma consulta - e isto é estrutural, não é culpa deste ou daquele médico em específico -, e o médico está à frente de um ecrã. O médico se calhar não lhe pega na mão, não lhe puxa pele e vê se está hidratado, ou não olha para os seus olhos e vê se tem icterícia, e tantas outras coisas. O médico está preocupado com o tempo que lhe foi atribuído para inserir no computador os dados. O médico não tem tempo para olhar para nós. Não há, na maior parte das vezes, humanidade e empatia com o doente, porque o médico - e ele não tem culpa - tem de ver 50 doentes em três horas! Para um doente oncológico, por exemplo, precisaria de uma hora e meia para lhe explicar 'este é o caminho terapêutico, mas este caminho não terapêutico também é uma hipótese', e depois de explicar ao doente dizer: 'e agora a faça-me perguntas'.

Isso acontece poucas vezes?

Isto não é feito. Dos 300 doentes que acompanhei, todos eles oncológicos, a nenhum foi dito ‘preencha um testamento vital’. Ou às suas famílias, porque às vezes o doente não está capaz, ou não quer; então, como é evidente, é o familiar mais próximo, que acompanha e decide. E esse familiar não foi informado.

Há outra coisa que é verdade e até é paradoxal: a muitos doentes oncológicos é dito, no princípio, que já estão em paliativos. Ou seja, sabe-se que se lhe vai dar um tratamento que não tem intuito curativo. O doente fica muito assustado e diz: ‘ah, mas oh Raquel, logo na primeira sessão de quimioterapia estava escrito lá’… É difícil para um doente interpretar estes dados, mas eles percebem a palavra ‘paliativo’.

Se já não havia intuito curativo, porque é que isto não é dito? Porque é que não é dito o que se pode esperar ao longo desta doença? É normal o médico dar esperança a um doente, mas temos de ter bom senso.

Esta questão da distanásia, da obstinação terapêutica, o insistir muitas vezes em tratamentos desajustados, também tem contribuído para que muita gente receie o sofrimento e a morte, e pense que em muitas doenças o último estágio é de um sofrimento tão atroz que não há outra alternativa, e se calhar a solução é mesmo pedir para morrer? Isto também tem contribuído para que muita gente aceite, ou tenda a aceitar a legalização da eutanásia?

Para mim, essa é a razão principal para que se tenha chegado ao ponto a que se chegou. As pessoas percebem que pode haver um sofrimento atroz, sentem, veem… Quantos doentes eu não tenho e pessoas que me dizem: ‘mas, a minha prima morreu de forma atroz, porque tinha um cancro”, ou ‘eu assisti àquilo e não quero aquilo para mim nem para os meus’. Pois não, mas é exatamente a obstinação terapêutica que fundamenta e que tem fundamentado a discussão em Portugal da necessidade da eutanásia.